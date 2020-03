Violeta Alexandru: Nu aş recomanda concediu de odihnă sau medical în această perioadă, când sunt închise unităţile de învăţământ

00:20

Societatea Naţională Nuclearelectrica (SNN) urmăreşte înscrierea în indicele FTSE Russel al Bursei de Valori din Londra şi în acest scop va beneficia, începând cu data de 11 martie, de serviciile de market making ale emitentului oferite de SSIF BRK Financial Group (BRK), unul dintre cei mai activi brokeri la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) şi, totodată, market maker pentru încă două companii listate la BVB, informează un comunicat al companiei."Acţiunile Nuclearelectrica au fost cele mai performante din indicele BET în anul 2019, înregistrând cea mai mare creştere. În conformitate cu strategia BVB de tranziţie spre o piaţă matură, Nuclearelectrica urmăreşte înscrierea în indicele FTSE Russel al Bursei de Valori din Londra şi, în acest scop, îşi propune creşterea lichidităţii şi, implicit, a valorii acţiunilor prin accesul unui număr mai mare şi variat de investitori la acţiunile Nuclearelectrica. Potenţiala înscriere în indicele FTSE Russel va avea impact benefic asupra capitalizării bursiere a acţiunilor Nuclearelectrica şi a valorii acestora. Serviciile de market making prestate de SSIF BRK Financial Group reprezintă o soluţie pentru creşterea lichidităţii acţiunilor SNN pe piaţa locală cu impact benefic asupra acţionarilor SNN şi a potenţialilor investitori", a declarat Cosmin Ghiţă, directorul general al Nuclearelectrica.Nuclearelectrica a fost înfiinţată în anul 1998, iar din 2013 este listată la BVB şi este una dintre cele mai lichide acţiuni, fiind inclusă în indicii BET, BET-TR, BET-XT, BET-XT-TR, BET-BK, BET-NG şi BET-Plus, precum şi în indicele ROTX (dezvoltat de BVB, împreună cu Bursa de Valori din Viena, care reflectă în timp real mişcarea acţiunilor "blue chip" tranzacţionate la BVB)."Angajamentul BRK Financial Group de a contribui la îmbunătăţirea lichidităţii continuă prin asumarea rolului de market maker pentru un nou emitent - Nuclearelectrica. Valoarea ordinelor afişate (echivalentul a 50.000 euro bid-ask) este semnificativă raportat la lichiditatea actuală a acţiunilor, iar experienţa recentă ne-a confirmat că lichiditatea unui emitent care are un market maker se îmbunătăţeşte vizibil", a afirmat Monica Ivan, directorul general al SSIF BRK Financial Group.Market Makerul Emitentului (MME) este participantul la sistemul de tranzacţionare al BVB care şi-a asumat rolul de a susţine lichiditatea unui instrument financiar, în baza unui contract încheiat cu emitentul instrumentelor financiare respective, precum şi cu BVB."Nuclearelectrica este una dintre companiile care ar putea fi incluse în indicii FTSE pentru pieţele emergente dacă va îndeplini şi criteriul de lichiditate, având în vedere că cel de mărime este deja îndeplinit. Suntem încântaţi să observăm implicarea BRK Financial Group în acest nou program lansat de Bursa de Valori Bucureşti anul trecut şi faptul că din ce în ce mai multe companii listate folosesc acest nou mecanism, Nuclearelectrica fiind a patra companie pentru ale cărei acţiuni activează un Market Maker al Emitentului şi am putea spune că este un exemplu de urmat şi de alte companii", a declarat Adrian Tănase, directorul general al Bursei de Valori Bucureşti.Societatea Naţională Nuclearelectrica este singurul producător de energie nucleară din România şi de combustibil aferent tehnologiei utilizate, CANDU 6, compania fiind înfiinţată în 1998. În octombrie 2013, SNN a listat pe Bursa de Valori Bucureşti 10% din acţiuni.BRK Financial Group a fost înfiinţată ca societate pe acţiuni în data de 26 octombrie 1994, fiind una dintre cele mai mari companii de brokeraj din România. Cu o experienţă vastă pe piaţa de capital, este totodată prima şi, până în prezent, singura societate de servicii de investiţii financiare listată la Bursa de Valori Bucureşti, categoria premium (BRK).Activitatea de bază a BRK Financial Group este structurată pe două direcţii de afaceri, respectiv segmentul de intermediere şi segmentul de tranzacţionare. Pe segmentul de tranzacţionare, societatea operează tranzacţiile pe contul propriu, operaţiuni de market-making şi operaţiuni cu produse structurate, iar pe segmentul de intermediere, societatea operează tranzacţiile clienţilor, respectiv operaţiunile corporate. AGERPRES/(AS - editor: Oana Tilică, editor online: Alexandru Cojocaru)