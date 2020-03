Cum afli dacă ai coronavirus. Cum arată și cum se face testul Covid-19

21:10

Bianca Drăgușanu a făcut mărturisiri copleșitoare la scurt timp după ce Alex Bodi a acceptat să ofere primele declarații despre divorțul lor. Fosta prezentatoare de la Kanal D a primit numeroase mesaje de la apropiați și fani, care i-au transmis multe gânduri pozitive. Mai mult, unii dintre susținătorii săi s-au grăbit să spună că, de […] The post Bianca Drăgușanu, mărturisiri copleșitoare după ce Alex Bodi a făcut primele declarații despre divorțul lor appeared first on Cancan.ro.