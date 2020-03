EXCLUSIV GSP a obținut o reacție oficială UEFA pe cel mai important subiect al momentului: programul Euro 2020 nu se modifică! La noi, posibile alegeri peste Euro

09:40

Mircea Rednic (57 de ani), antrenorul lui Poli Iași, a vorbit despre o posibilă colaborare cu Gigi Becali, 61, finanțatorul celor de la FCSB.„N-am lucrat cu Becali și nici nu o să pot să lucrez. Poate dacă era la alt club, da. Am argumente să pot să-l conving să mă lase să-mi fac meseria. Dar nu există la FCSB! Cum, de exemplu, în Belgia nu o s-o antrenez pe Anderlecht.Am fost la Standard Liege, deci nicodată nu o s-o antrenez pe Anderlecht. Nici nu mai sunt tânăr. ...