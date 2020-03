Irinel Columbeanu a trecut prin momente de groază la Asia Express: ”Nu putea să respire. A vrut să…”

23:40

La doar șase luni după ce și-au unit destinele în fața ofițerului de stare civilă, Bianca Drăgușanu și Alex Bodi și-au încheiat socotelile. Cu toate că cei doi au avut o relație tumultuoasă, nu doar episoadele violente ar fi dus la destrămarea relației. Din câte se pare, Alex Bodi ar fi „tradus-o” pe vedetă cu […] The post Alex Bodi a părăsit-o pe Bianca pentru o rusoaică?! Am intrat în posesia imaginilor care îl dau de gol! appeared first on Cancan.ro.