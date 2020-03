Arafat: Distribuţia în afara ţării a medicamentelor esenţiale pentru tratarea COVID-19, suspendată pentru 6 luni

11:20

Fructele proaspete, articolele de igienă, cosmeticele şi serviciile de apă, canal şi salubritate s-au scumpit cel mai mult în luna februarie a acestui an faţă de luna precedentă, în timp ce ouăle, combustibili şi serviciile de transport aerian s-au ieftinit.Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate miercuri, fructele proaspete s-au scumpit cu 3,53% în luna februarie a acestui an faţă de ianuarie 2020. Faţă de luna decembrie a anului trecut fructele proaspete s-au scumpit cu 6,44%. În schimb, ouăle s-au ieftinit cu 0,72% în februarie, faţă de luna precedentă, iar faţă de luna decembrie ouăle au avut preţuri mai mici cu 0,08%.Articolele de igienă şi cosmeticele s-au scumpit cu 0,51% în luna februarie a acestui an faţă de ianuarie 2020 şi cu 0,81% faţă de luna decembrie 2019. Combustibilii s-au ieftinit cu 1,16% faţă luna anterioară şi cu 3,23% faţă de decembrie 2019.Serviciile de apă canal şi salubritate s-au scumpit în februarie faţă de luna anterioară cu 1,20% şi cu 1,98% faţă de luna decembrie. În schimb, serviciile de transport aerian s-au ieftinit faţă de luna anterioară cu 21,53%, dar s-au scumpit cu 17,98% faţă de decembrie 2019.Rata anuală a inflaţiei a coborât la 3,05% în luna februarie a acestui an, de la 3,6% în luna ianuarie, în condiţiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 4,9%, serviciile cu 3,84%, iar mărfurile nealimentare cu 2,04%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS). AGERPRES/(AS - autor: George Bănciulea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Anda Badea)