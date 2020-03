Nu e banc! Italienii interzic „sexul cu +2 persoane”, din cauza coronavirusului. La câți euro a fost fixată amenda

09:40

Jose Mourinho, managerul formației Tottenham Hotspur, a recunoscut cu mult fair-play superioritatea celor de la RB Leipzig în dubla pe care elevii spi au cedat-o în otimile Champions League. După 0-1 la Londra, Tottenham a cedat fără drept de apel manșa retur din Germania, scor 3-0, fiind astfel eliminată din competiție. „Am avut încredere înainte […]