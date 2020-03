Criza coronavirusului în România. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 32

10:30

A fost înregistrat un alt caz de îmbolnăvire cu noul coronavirus, iar numărul persoanelor infectate – în țara noastră – a ajuns la 31. Potrivit primelor informații, este vorba de un bărbat -în vârstă de 42 ani – confirmat în Iași. Debutul medical a avut loc pe data de 4 martie, iar pacientul a fost […] The post Criza coronavirusului în România. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 31 appeared first on Cancan.ro.