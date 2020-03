Klaus Iohannis i-a scris preşedintelui Italiei: Mesaj de solidaritate şi de compasiune pentru familiile victimelor epidemiei de coronavirus

13:30

Vitamina C vindecă infecțiile cu coronavirus. Este o afirmație care a circulat în ultimele zile pe rețelele sociale, atribuită medicilor de la Shanghai. Nu există însă studii definitive care să aducă dovezi clare, iar mulți experți avertizează că vitamina C nu are un efect atât de puternic, chiar dacă ajută sistemul imunitar. O informație privind […]