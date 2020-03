Constanţa: Flagrant şi percheziţii organizate de poliţiştii de la crimă organizată şi procurori DIICOT într-un dosar de trafic de minori

13:20

Preşedintele regiunii Lombardia, principalul focar de Covid-19 în Italia, a solicitat ''măsuri încă şi mai drastice'' pentru stoparea răspândirii epidemiei, care a dus la moartea a 631 de persoane în această ţară, cele mai multe dintre victime fiind înregistrate în această regiune prosperă din nord, informează AFP.Milano, centru economic al ţării, este imaginea unui oraş aproape paralizat începând de duminică, după impunerea restricţiilor de deplasare şi a celor care vizează adunările publice. Într-o decizie emblematică pentru acest centru al modei şi stilului italian, celebrul brand Armani a anunţat închiderea magazinelor, restaurantelor şi hotelurilor sale din capitala regiunii."Dacă epidemia continuă să se propage cu această viteză, sistemul (sanitar) nu va putea face faţă prea mult timp. Aşadar singura armă la dispoziţia noastră este să ţinem sub control epidemia şi, pentru a ajunge la acest rezultat, avem la dispoziţie un singur mijloc, minimizarea contactului între persoane'', spune preşedintele Lombardiei, Attilio Fontana, într-un interviu acordat miercuri cotidianului Corriere della Sera."Din acest motiv, împreună cu municipalităţile (principalelor oraşe din Lombardia), am solicitat măsuri şi mai drastice" guvernului, a adăugat Fontana, care a ieşit marţi din carantina autoimpusă de 14 zile, după ce un asistent din echipa sa fost testat pozitiv pentru coronavirus.Membru al Ligii (extrema dreaptă), partid aflat în opoziţie în guvernul actual, compus din Partidul Democrat (PD, centru-stânga) şi Mişcarea Cinci Stele (M5S), Attilio Fontana a cerut deja blocarea tuturor activităţilor, comerţului, producţiei, transportului în Lombardia, cu excepţia producţiei şi distribuţiei alimentare şi a medicamentelor.Întrebat de un jurnalist care a dorit să ştie de ce Lombardia nu implementează pe cont propriu aceste măsuri, Fontana a spus că ar fi o decizie ''politică nesustenabilă întrucât nu putem merge împotriva curentului faţă de guvern''.Guvernul italian a luat măsuri draconice pentru a ţine sub control epidemia de Covid-19, fără să meargă până într-acolo încât să oprească toate activităţile neesenţiale.Autorităţile au decis astfel închiderea tuturor locurilor unde este posibil să se desfăşoare adunări publice, de la unităţi şcolare la săli de fitness, piscine şi discoteci, interzicerea deplasărilor fără motive întemeiate, legate de locul de muncă sau medicale.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu)