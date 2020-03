NORVEGIA - SERBIA // Serbia, în aceeași situație ca România: „Nu putem juca fără jumătate din echipă! Să se găsească o soluție”

15:00

Costin Ștucan îl are invitat pe Ionuț Stroe (40 de ani), ministrul Tinteretului și Sportului, joi, de la 09:01.Fan înfocat al celor de la CS Universitatea Craiova, Ionuț Stroe ne va vorbi despre sportul românesc, ce obiective are pentru acest an și cât de mult va afecta coronavirusul competițiile din România.Urmărește emisiunea pe site și pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor.