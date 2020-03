Declarațiile tatălui lui George Burcea, după prima apariție publică! ”Minciunile acestui actor visător nu vor duce la nimic bun!”

10:50

Acum patru luni, frumoasa Viviana Sposub a intrat în centrul atenției după ce s-a aflat că are o relație cu Ionuț Rusu, star-vloggerul de la iUmor. Potrivit ciao.ro, Viviana este ”descătușată”, ieșind la masă și cu alți bărbați, iar unul dintre aceștia este ”aghiotantul” lui Cătălin Măruță. Frumoasă, sexy, talentată, dar mai ales… super-dotată, asistenta […] The post Amantlâc „La Măruță”. Vedeta Pro TV, prinsă în mașină, noaptea, cu amantul appeared first on Cancan.ro.