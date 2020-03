O nouă persoană confirmată cu noul coronavirus - un bărbat care a călătorit în Stuttgart

16:30

Circa 40% din rezervările făcute în sistem early-booking în Delta Dunării au fost anulate, pe fondul cazurilor de infecţie cu noul coronavirus, aproape 45% din sosirile de nave de croazieră fluvială în Portul Tulcea anunţate pentru acest an au fost anulate, iar transportatorii rutieri ocazionali susţin că vor începe disponibilizările în mai dacă Guvernul nu adoptă măsuri de relaxare fiscală în domeniu.Preşedintele Asociaţiei de Management a Destinaţiei Turistice Delta Dunării (AMDTDD), Cătălin Ţibuleac, a declarat pentru AGERPRES că a solicitat tuturor operatorilor din rezervaţie situaţia în ceea ce priveşte efectele pe care le are situaţia de la nivel naţional privind infecţiile cu Covid-19, dar şi măsurile aşteptate din partea Guvernului."Delta Dunării poate fi o oază de linişte şi siguranţă pentru cei care-şi doresc o vacanţă în acest an, fiindcă Delta nu presupune o aglomerare de turişti pe un spaţiu restrâns. Există o anulare a rezervărilor în sistem early-booking de până la 40% în funcţie de profilul clienţilor şi probabil că vom avea o scădere importantă anul acesta în ceea ce priveşte turiştii străini", a afirmat preşedintele Ţibuleac.Conducerea AMDTDD a menţionat că joi va transmite Guvernului României, Ministerului de Finanţe şi Prefecturii judeţului Tulcea o întâmpinare pentru ca autorităţile să sprijine industria ospitalităţii.Spre deosebire de anii trecuţi, atunci când primele nave de croazieră fluvială acostau în Portul Tulcea la finele lunii martie sau începutul lunii aprilie, anul acesta prima navă de croazieră din Deltă va întârzia, potrivit directorului unei societăţi care asigură servicii de turism călătorilor de pe aceste nave, Radu Vasile."Primele sosiri au fost anulate. Rămâne să vedem dacă vom avea acostări la finele lunii aprilie. Anul acesta, erau programate să sosească 230 de nave de croazieră. După apariţia situaţiei cu Covid-19, colaboratorii noştri sunt reticenţi cu privire la sosirea aceluiaşi număr. Se pare că avem o reducere de până la 45% din numărul de nave, dar şi din cel al turiştilor. Până acum însă nu avem nicio evaluare, pentru că nimeni nu are date certe", a afirmat directorul Radu Vasile.Societăţile care asigură serviciile de transport pentru agenţiile de turism au anunţat la rândul lor că au fost anulate toate comenzile primite pentru lunile martie şi aprilie, inclusiv cele privind transportul persoanelor pe litoralul bulgăresc în perioada sărbătorilor pascale."În mai puţin de o săptămână ni s-au anulat toate rezervările pentru primăvara acestui an. În martie, transportam circa 4.000 de persoane, iar agenţiile de turism au anulat toate rezervările pentru Turcia, Macedonia, Bulgaria, inclusiv activităţile de Paşte pe litoralul bulgăresc", a declarat directorul Dragoş Simion.În acest context, el a estimat pierderile pentru luna martie la circa 100.000 de lei, iar pentru aprilie la 200.000 de lei."Pentru mai şi iunie, vârf de sezon în turism, pierderile sunt mult mai mari. Iar asta nu va atrage decât insolvenţă şi faliment, dacă Guvernul României nu va lua nişte măsuri pentru suspendarea taxelor şi impozitelor, pentru a se menţine personalul angajat la salarii mai mici şi a ridica presiunea de pe bugetul de stat care va apărea atunci când personalul va fi trimis în şomaj. Prima măsură pe care noi o vom lua va fi ca de la 1 aprilie să diminuăm programul de lucru al angajaţilor, iar de la 1 mai suntem hotărâţi să disponibilizăm întregul personal al companiei", a mai spus Dragoş Simion. AGERPRES / (A, AS - autor: Luisiana Bîgea, editor: Marius Frăţilă, editor online: Simona Aruştei)