Ofiţer SRI - confirmat pozitiv cu COVID-19

19:30

Administraţia preşedintelui american Donald Trump va cere statelor şi consiliilor locale din SUA să adopte măsuri agresive împotriva noului coronavirus Covid-19, a indicat miercuri secretarul pentru sănătate Alex Azar, relatează Reuters. La rândul său, ministrul finanţelor Steven Mnuchin a evocat reduceri fiscale pentru companiile mici şi mijlocii.Azar a subliniat totodată pe canalul Fox News că responsabilii federali cooperează cu oficialii din statele cele mai grav afectate până acum, între care Washington, New York, Massachusetts şi Florida, în contextul în care guvernatorul New Yorkului, Andrew Cuomo - care a decis să desfăşoare Garda naţională pentru a ţine sub control un focar local - a susţinut că oficialii federali au lăsat statele să se descurce singure.Responsabili din administraţiile de state şi locale s-au plâns de asemenea că problemele la nivel federal legate de dezvoltarea capacităţilor de testare pentru noul virus le-au afectat propria capacitate de gestionare a epidemiei.Andrew Cuomo a menţionat miercuri pe MSNBC că statul său îşi extinde "agresiv" capacităţile de testare, inclusiv prin implementarea de facilităţi de testare mobile, cum sunt şi în alte ţări."Vorbim fie de testare în masă fie de carantină în masă, şi nu vrem carantină, aşa că va trebui să facem testarea", a conchis guvernatorul newyorkez.Numărul de cazuri de contaminare cu noul coronavirus Covid-19 continuă să crească în SUA, fiind înregistrate peste 1025 de cazuri în aproape trei sferturi dintre state , conform unui bilanţ realizat de Johns Hopkins University.Ministrul finanţelor, Steven Mnuchin, a asigurat la rândul său miercuri în Congres că administraţia Trump are în vedere mai multe măsuri temporare pentru a atenua impactul economic al Covid-19, între care scăderi de impozite."Trebuie să ajutăm întreprinderile mici şi mijlocii şi anumite industrii", a spus Mnuchin într-o comisie a Camerei reprezentanţilor.AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Toth, editor: Tudor Martalogu, editor online: Irina Giurgiu)