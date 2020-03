BREAKING NEWS. Cutremur de 4,5 grade în România, la ora 22:23 !

15:10

Zeci de șoferi români de TIR nu părăsesc Italia, din cauza epidemiei de coronavirus. „Nu vrem să nu fim priviţi ca nişte leproşi, au spus aceștia. Coronavirusul a băgat panică în toată lumea. Mulți români care munceau în Italia au decis să se întoarcă în țară. Mai sunt, însă, și alții care au înțeles gravitatea […] The post Zeci de șoferi români de TIR nu părăsesc Italia, din cauza epidemiei de coronavirus: ”Nu vrem să fim priviți ca niște leproși” appeared first on Cancan.ro.