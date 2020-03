“Fostul cumnat” al Biancăi Drăgușanu, filmat în timp ce conduce cu peste 270 km/h pe A3. Cu ce bolid a înregistrat această performanță

17:20

La începutul primei ședinte a Grupului de Lucru Interinstituţional pentru evaluarea impactului economic, financiar şi bugetar asupra României, generat de efectele COVID-19, președintele Klaus Iohannis a declarat că impactul acestei crize nu trebuie minimizat și solicită analizarea și evaluarea realistă a tututor implicațiilor. Șeful statului face în primul rând apel la români să își asume […] The post Klaus Iohannis, mesaj pentru populație: „Să nu minimalizăm impactul acestei crize” appeared first on Cancan.ro.