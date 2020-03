22:30

Auchan România a luat o serie de măsuri suplimentare de prevenţie şi protecţie pentru clienţi în contextul epidemiei de coronavirus, fiind în contact permanent cu autorităţile pentru a transpune toate deciziile pe teme de siguranţa sanitară, susţine directorul de marketing Auchan Retail Romania, Tiberiu Dăneţiu."Suntem în contact şi coordonare permanente cu autorităţile centrale şi locale pentru a transpune imediat toate deciziile pe teme de siguranţa sanitară, în plus faţă de ce am pus deja în aplicare. Pentru că responsabilitatea aparţine fiecăruia dintre noi, am intensificat comunicarea cu clienţii noştri, plasând afişe de informare publică în cadrul magazinelor despre cum să păstreze igiena şi cum să se protejeze, conform instrucţiunilor autorităţilor, dar şi programelor interne. De asemenea, invităm clienţii să cumpere responsabil, ceea ce au nevoie pentru familiile lor, într-un mod rezonabil, nu influenţaţi de panică", a declarat Tiberiu Dăneţiu, într-un comunicat transmis miercuri seara AGERPRES.Încă de acum aproape două săptămâni, Auchan a pus în aplicare progresiv o serie de măsuri suplimentare de prevenţie şi protecţie pentru clienţi, respectiv plasarea la intrare şi în diverse puncte din magazin de dispozitive automate de dozare gel hidroalcoolic dezinfectant, intensificarea operaţiunilor de igienizare a cărucioarelor, a mânerelor coşurilor, a bornelor de plată, a caselor automate, a benzilor şi a POS-urilor de la casele clasice de marcat, dar şi eliminarea testerelor de produse, anularea degustărilor, a evenimentelor in-store.De asemenea, pentru toate spaţiile au fost verificate sistemele de ventilaţie, iar măsurile de evitare a aglomeraţiei din magazine au constat în informarea clienţilor, dar şi a angajaţilor cu privire la distanţa recomandată pentru menţinerea siguranţei individuale şi creşterea numărului de case deschise, de câte ori este posibil.În ceea ce priveşte măsurile luate la nivel intern, directorul de marketing precizează că Auchan a constituit un comitet care are rolul de a gestiona situaţia curentă şi de a monitoriza aplicarea măsurilor decise. Angajaţii au fost instruiţi cu privire la riscurile la care este expusă populaţia, dar şi cu privire la măsurile de combatere a lor.Totodată, retailerul a dispus realizarea unui control al stării generale de sănătate a fiecăruia dintre angajaţi, prin măsurarea temperaturii cu ajutorul instrumentelor de termo-scanare, în momentul venirii la serviciu. În plus, Auchan a limitat deplasările interne şi le-a suspendat pe cele internaţionale, favorizând desfăşurarea de reuniuni la distanţă prin utilizarea mijloacelor moderne de comunicare audio şi video."Nu în ultimul rând, luăm măsuri şi pentru a întări efectivul personalului din e-commerce, în aşa fel încât să onorăm cât mai bine comenzile online pe auchan.ro pe care le primim, iar Serviciul Clienţi Auchan şi call center-ul 021.9141 sunt la dispoziţia clienţilor noştri", a mai spus Tiberiu Daneţiu, director marketing Auchan Retail România.Auchan România are în portofoliu 33 de hipermarketuri Auchan, 3 supermarketuri Auchan şi o reţea de 24 magazine de proximitate MyAuchan. Retailerul are aproximativ 10.000 de angajaţi şi o cifră de afaceri cu taxe de peste 1,2 miliarde de euroAGERPRES/(AS - autor: Mariana Nica, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Irina Giurgiu)