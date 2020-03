Bianca Drăgușanu l-a umilit pe Alex Bodi! Le-a spus tuturor cu cine a fost înșelată: “Să vezi cu ce…”

23:40

La sfârșitul anului trecut, omul de afaceri Irinel Columbeanu șoca pe toată lumea după ce lua decizia de a-și vinde faimosul Bentley, la volanul căruia trecea zâmbitor… peste toate problemele. Mașina a "rezistat" aproximativ 15 ani în garajul miliardarului, fiind contemporană cu perioada în care Irinel Columbeanu și Monica Gabor erau căsătoriți. În anul 2004, […]