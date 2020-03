Irinel Columbeanu, la un pas de evacuare după ce nu și-a mai plătit chiria de 6 luni. Acesta ar avea probleme și cu plata întreținerii apartamentului

10:40

Parada de Saint Patrick’s Day, prevăzută pentru săptămâna viitoare în orașul New York (SUA), va anula pentru prima dată în cei 258 de ani de istorie a acestui eveniment, notează EFE. Acestă decizie a oficialităților din New York vine ca urmare a răspândirii infecțiilor cu coronavirus în Statele Unite ale Americii. Primarul oraşului New York, […]