Lovitură de teatru. Florin Cîțu se retrage, în plină criză coronavirus și înainte de votul din Parlament

15:10

Poetul turc Ilhan Çomak, care a câştigat anul trecut premiul Sennur Sezer pentru cea de-a opta şi cea mai recentă carte "Geldim Sana" (I Came to You), este în închisoare de 26 de ani, de când a fost arestat în 1994, student fiind la Geografie. Toate cărţile le-a scris în închisoare, relatează The Guardian, care a demarat o campanie media în care susţine eliberarea scriitorului.