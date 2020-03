Federaţia Română de Volei anunţă suspendarea competiţiilor până la finele lui martie

16:30

Antrenorul echipei Dinamo, Adrian Mihalcea, a declarat, joi, în cadrul conferinţei de presă în care a fost prezentat oficial, că situaţia formaţiei sale nu este una foarte bună, dar este departe de a fi dezastruoasă."Sunt emoţionat, dar bucuros, mă întorc practic în locul în care m-am format ca om şi pentru mine respectul este sfânt şi e un motiv în plus să reuşesc. Bineînţeles că ştiu la ce m-am înhămat, nu sunt străin de ceea ce s-a întâmplat la Dinamo. Nu e uşor, dar sunt un curajos. Mi-au plăcut provocările întotdeauna. Situaţia actuală nu este cea mai bună, dar nu este dezastruoasă, în niciun caz. Discursul meu către jucători a fost de mobilizare. Trebuie să recunoaştem că nu suntem într-o poziţie în care să jucăm individual, trebuie să arătăm ca o echipă şi să fim uniţi", a declarat Mihalcea.Tehnicianul spune că are drept obiectiv la Dinamo câştigarea Cupei României dar şi un loc cât mai bun în play-out-ul Ligii I: "Obiectivul este clar Cupa României, nu m-aş fi gândit că nu ar fi unul dintre obiective. Dar primul meu obiectiv este schimbarea aceasta a atitudinii şi aducerea de puncte, este primordială, mai ales că nu ne aflăm într-o situaţie extraordinară. Ca obiectiv personal, am câştigarea play-out-ului, dar mă axez pe câştigarea cupei. Eu vreau să fim uniţi şi să nu jucăm fiecare pentru fiecare, trebuie să fim uniţi. E o muncă comună, nimeni nu va fi favorizat, doar împreună putem reveni la rezultatele bune. Îmi lipseşte experienţa de liga I, dar experienţa din Liga a II-a m-a făcut să cresc profesional. Aici vorbim de o calitate mult mai mare a jucătorilor şi mie îmi va fi mult mai simplu. Munca mea în aceste zile va fi aceea de a transmite ideile mele pentru a le implementa".Managerul general al FC Dinamo, Florin Prunea, a afirmat că Adrian Mihalcea a fost acceptat ca antrenor de patronul Ionuţ Negoiţă din primul minut."Îi doresc bun venit lui Adi Mihalcea, un fost coleg de-al meu, care a crescut cu noi, dinamovist adevărat, un antrenor care munceşte. Eu am păţit multe cu el, când ne băteam la promovare la Iaşi, am avut meciuri grele. Îi doresc baftă multă, ştie la ce s-a înhămat, este antrenorul pe care l-am dorit toţi, de la patron până la ultimul angajat. Mă bucur că a acceptat şi că a început munca, băieţii l-au primit foarte bine. Este un antrenor tânăr, vine să muncească. Adi, bine ai venit acasă, ştiu că şi tu îţi doreai foarte mult revii acasă. Negocierea cu Mihalcea a durat 30 de secunde, de fapt nu a fost o negociere, i s-a pus contractul pe masă şi a semnat imediat", a declarat Prunea.Fostul atacant Adrian Mihalcea a fost numit, miercuri, în funcţia de antrenor principal al echipei de fotbal Dinamo Bucureşti, a anunţat managerul general Florin Prunea, citat de site-ul oficial al clubului.Ultima oară antrenor secund la echipa naţională a României, în mandatul lui Cosmin Contra, fostul mare atacant dinamovist a câştigat cinci trofee în aproape şapte sezoane jucate în tricoul alb-roşu. A fost campion al României în 2000 şi 2002, iar Cupa României a cucerit-o în 2000, 2001 şi 2005. Adrian Mihalcea a înscris 68 de goluri în 181 de meciuri pentru Dinamo în Liga 1, fiind în primii 10 marcatori din istoria clubului din Ştefan cel Mare.Adrian Mihalcea, născut pe 24 mai 1976, a mai jucat la Dunărea Călăraşi, Genoa FC 1893, Hellas Verona, Chunnam Dragons (Coreea de Sud), FC Vaslui, Aris Limassol, Astra Ploieşti, Unirea Urziceni, Concordia Chiajna şi Unirea Slobozia. A adunat 16 meciuri la naţionala României, pentru care nu a marcat niciun gol.Mihalcea şi-a început cariera de tehnician la Unirea Slobozia, echipa din oraşul său natal, pe care a pregătit-o în perioada iulie 2013-martie 2015. Le-a mai antrenat pe ACS Berceni (martie 2015-iunie 2015), Dunărea Călăraşi (ianuarie 2016-iunie 2017), UTA Arad (iunie 2017-august 2017), CS Mioveni (septembrie 2017), iar din toamna anului 2017 până la finalul anului trecut a fost secundul selecţionerului Cosmin Contra la prima reprezentativă a României.Clubul de fotbal FC Dinamo a anunţat, luni, că a reziliat de comun acord contractul cu Dusan Uhrin Jr (52 de ani), antrenor care se afla la conducerea formaţiei alb-roşii din 13 august 2019.FC Dinamo a pierdut primele două partide din play-out-ul Ligii I şi se află pe poziţia a treia în clasament, cu 17 puncte.AGERPRES (AS-autor: Adrian Ţone, editor: Teodor Ciobanu, editor online: Simona Aruştei)