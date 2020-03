Raluca Turcan: PNL își asumă să treacă România de această criză. Gestul responsabil al lui Florin Cîțu dovedește că interesul public este prioritar

18:40

LOTO. Joi, 12 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la Tragerile Speciale Loto ale Primaverii de duminica, 8 martie, Loteria Romana a acordat 39.579 castiguri in valoare totala de 2.136.013,84 lei. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 1,81 milioane lei (peste 377.800 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 2 milioane lei (peste 425.000 de euro). La Joker, la categoria I,...