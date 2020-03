Preşedintele Iohannis convoacă vineri partidele şi formaţiunile parlamentare la consultări

19:30

Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC) a avertizat joi că există un risc ''ridicat'' ca sistemele de sănătate din UE şi din Marea Britanie să fie debordate de epidemia de Covid-19, relatează AFP."Riscul ca capacitatea sistemelor de sănătate să fie depăşită în UE/SEE (Spaţiul Economic European - Islanda, Lichtenstein şi Norvegia) şi în Regatul Unit în următoarele săptămâni este considerat ca ridicat", a menţionat într-un comunicat ECDC, o agenţie a UE cu sediul în Suedia.Agenţia a făcut apel la statele membre să aplice o serie de măsuri pentru a pune capăt răspândirii virusului, în special plasarea în carantină a purtătorilor confirmaţi sau suspectaţi că prezintă simptome şi interzicerea reuniunilor publice.De asemenea, ea recomandă instituirea unei distanţe minime de respectat la locul de muncă şi anularea deplasărilor şi a reuniunilor neesenţiale, precum şi luarea de măsuri în şcoli, inclusiv eventuale închideri.De asemenea, agenţia a recomandat realizarea unui "cordon sanitar în jurul zonelor rezidenţiale care prezentau niveluri ridicate de transmisie".În paralel, comisarul european pentru sănătate, Stella Kyriakides, a scris pe Twitter că măsurile vizând limitarea propagării virusului sunt "mai mult ca niciodată necesare în întreaga UE". Only with aggressive containment action can we delay the transmission of #COVID19. Many Member States have already taken far reaching measures, impacting the daily lives of our citizens & economy. Such measures are more than ever necessary across EU according to #ECDC. pic.twitter.com/z2dI3Oh3oO— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) March 12, 2020 "Numeroase state au luat deja măsuri de mare anvergură, care au efect asupra vieţii cotidiene a cetăţenilor noştri şi asupra economiei", a adăugat Stella Kyriakides. AGERPRES/(AS - autor: Florin Ştefan, editor: Codruţ Bălu, editor online: Gabriela Badea)