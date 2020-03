Mirela Vaida, concert în plină epidemie de coronavirus! „Viața trebuie să meargă înainte! Eu mă încăpățânez să cred asta! Și vreau să cânt…”

15:20

Florin Salam, apel disperat împotriva lui Viorel și a Vulpiței! Cântărețul trage un semnal de alarmă ”consumatorilor de emisiuni” de la ”Acces Direct” și spune că este anormal ca cei doi tineri din Blăgești să fie difuzați fără încetare la TV. Prin intermediul unei filmări, postate pe Facebook de unul dintre membrii formației sale, Florin […] The post Florin Salam, revoltat pe Vulpița și Viorel! Manelistul e dispus să le dea bani grei ca să nu mai apară la TV appeared first on Cancan.ro.