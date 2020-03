Horoscop săptămânal 16 – 22 martie 2020. Leii învață lecții dure în relații

18:20

Unul dintre cei mai mari sportivi din istoria Suediei, Ingemar Stenmark este considerat cel mai bun specialist al probelor de slalom şi slalom uriaş al tuturor timpurilor. Născut pe 18 martie 1956 în Joesjo, Stenmark a câştigat prima sa competiţie naţională la vârsta de opt ani, iar în decembrie 1973, când avea 17 ani, a […]