Accident grav în Bistrița-Năsăud, după ce o mașină a intrat în capul unui pod! Un mort și trei răniți

20:20

Un caz revoltător a avut loc în Brașov. O femeie care s-a întors recent din Italia a fost amendată cu 20.000 de lei, după ce a ignorat faptul că trebuie să stea în carantină și nu a fost găsită de autorități acasă. Femeia s-a întors din Lombardia, acum o săptămână și trebuie să stea în […] The post Amendă de 20.000 de lei la Brașov, pentru o femeie care a venit din Italia! A refuzat izolarea: „Dacă mă enervez mă duc în tot blocul!” appeared first on Cancan.ro.