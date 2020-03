Biletul Zilei » Astăzi trei selecții din Germania!

23:50

În urmă cu ceva timp, cel mai temut clan din Moldova a fost zdruncinat de un super-scandal: Ramona, supranumită "Diamantul roz", l-ar fi „tradus" pe celebrul interlop Adrian Corduneanu. După mai bine de un an, a ieșit la iveală prima dovadă a amantlâcului din lumea interlopă.