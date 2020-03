Victor Ponta, propunere de Guvern în plină criză de coronavirus: „Raed Arafat - premier, Florin Georgescu - vicepremier”

07:10

HOROSCOP DRAGOSTE 13 MARTIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, VINERI 13 MARTIE 2020. Astazi Luna se muta din Balanta in Scorpion. Indiferent de pret, este timpul sa facem ce e de facut, despre asta este Luna in Scorpion – de a ramane de neclintit in fata crizelor, oricat ar fi ele de mici, medii sau mari. intr-o zi cu conotatii populare ce indeamna la atentie “vineri 13”, iata ca Luna in Scorpion da o atmosfera incredibil de sexy si ne indeamna sa nu ne luam dupa superstitii si vorbe fara sustinere.