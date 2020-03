Andreea Marin şi Victor Costache, întâlnire de gradul 0 astăzi privind combaterea coronavirusului! Reacţia ministrului Afacerilor Interne după scrisoarea deschisă a vedetei

08:00

Cristina Șișcanu una dintre noile concurente de la ”Bravo, ai Stil! Celebrities a dezvăluit în cadrul emisiunii că are o situație destul de neobișnuită acasă și că își vede soțul în așternuturi doar o dată pe săptămână. În timp ce își spunea povestea de vineri seară în competiție, Cristina Șișcanu a dezvăluit amănunte intime care […] The post Cristina Şişcanu, dezvăluiri incredibile la Bravo, ai stil Celebrities: „Nu dorm cu soţul”. Ce probleme are în relaţia cu Mădălin Ionescu appeared first on Cancan.ro.