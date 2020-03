70 de cazuri confirmate cu coronavirus în România! 11 au fost depistate în această dimineață

08:00

Încă cinci cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus au fost confirmate de Grupul de Comunicare Strategică vineri dimineață. Vezi AICI care este situația la nivel național. Încă cinci cazuri de îmbolnăvire cu noul coronavirus au fost confirmate, vineri dimineața, în București, la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș". Este vorba de persoane care au intrat în contact cu