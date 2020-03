„Masked Singer România”, 12 vedete păzite de 50 de bodyguarzi! Cristi Bozgan, colegul Mihaelei Rădulescu este responsabil cu securitate în cadrul show-ului

10:50

Peter Dutton, ministrul afacerilor interne din Australia, a anunţat că a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Presa de peste hotare a relatat că oficialul nu trebuie să se izoleze la domiciliu şi nici miniştrii cabinetului. Citeşte şi: Mesajul transmis de Tom Hanks, după ce a fost infectat cu coronavirus! El și soția sa sunt primele […] The post Peter Dutton, ministrul australian de Interne, a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus appeared first on Cancan.ro.