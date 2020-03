Coronavirus: Austria suspendă zborurile către Franţa, Spania şi Elveţia, închide magazinele şi pune regiuni în carantină

14:30

Poloista echipei CS Rapid, slovaca Daniela Katlovska, a fost plasată în carantină la domiciliul său din Kosice la revenirea de la Bucureşti, considerată zonă de risc de către autorităţile locale, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, preşedinta grupării giuleştene, Valentina Caciureac.Aceasta a subliniat că poloista nu prezintă niciun simptom de coronavirus şi că a plecat acasă, în Slovacia, pentru că în următoarea perioadă competiţia este întreruptă din cauza pandemiei."Fata nu are nimic, nu e bolnavă. A plecat şi ea acasă că este pauza asta. Dar autorităţile slovace au considerat că ea vine dintr-o zonă de risc şi au considerat că e mai bine să stea în izolare acasă. Nu a fost dusă în carantină la spital sau altundeva. I s-a spus să stea la domiciliu preventiv o săptămână sau două pentru că vine de la Bucureşti. Ea nu avea simptome, nu a fost testată aici, nu are absolut nimic. Pur şi simplu nu mai fusese de mult acasă şi a cerut voie să meargă să-şi vadă familia. Iar pentru că este campionatul întrerupt i s-a permis să plece. Un sportiv care nu face antrenamente cu lotul şi competiţia este întreruptă e normal să vrea să meargă şi el acasă după ce nu şi-a văzut familia de mult timp. Pentru ce să stea aici dacă tot nu se face nimic", a afirmat Caciureac.Preşedinta a precizat că la gruparea pe care o conduce activitatea este sistată la toate disciplinele şi la toate grupele de vârstă. "Noi am închis tot la Rapid, de marţi am întrerupt toate antrenamentele la copii şi juniori, iar acum şi seniorii. Am închis sala, am închis bazinul. S-a sistat oricum tot, aseară am jucat ultimul meci de handbal. Am scos apa din bazin, spălăm totul, dezinfectăm, la fel şi sala. Ne-am luat măsuri preventive la maximum", a menţionat Valentina Caciureac.Daniela Katlovska a postat pe contul personal de Facebook un mesaj în limba engleză: "Carantina poate să înceapă, dar cel puţin este acasă", iar apoi unul în limba română, alături de o fotografie: "Sper să ne vedem curând, iubita mea Românie". Într-un mesaj postat pe contul oficial de Facebook, CS Rapid a explicat că Slovacia are până în prezent doar 10 cazuri de coronavirus. "Plecată ieri din România, poloista slovacă legitimată la CS Rapid Bucureşti, Daniela Katlovska, a fost oprită pe aeroportul din Kosice şi mai apoi izolată la domiciliu pentru un timp de două săptămâni, în vederea observaţiei atente şi a efectuării mai multor teste clinice. Menţionăm că la acest moment Daniela nu este depistată ca fiind infectată cu coronavirus, însă autorităţile din Slovacia se pare că au decis să excludă din faşă orice eventualitate a înmulţirii cazurilor pe teritoriul ţării. Slovacia nu are înregistrate la acest moment decât 10 cazuri de coronavirus. Forza Daniela, suntem alături de tine", se arată în mesajul grupării giuleştene.AGERPRES (A, AS-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Ady Ivaşcu)