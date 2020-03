Anna Lesko, afectată de coronavirus. Ce mesaje le-a transmis vedeta, fanilor săi

12:50

Senatorul PNL Vergil Chițac a fost testat pozitiv la noul coronavirus, după ce s-a întors de la o întrunire internațională desfășurată în Bruxelles. Vergil Chițac luase hotărârea de a se izola la domiciliu, după revenirea în țară, aflând că a intrat în contact cu un parlamentar francez. Pe pagina sa de Facebook, senatorul PNL a […] The post Lovitură teribilă pentru familia lui Vergil Chițac! Și soția senatorului are coronavirus: “E o încercare pentru toată planeta” appeared first on Cancan.ro.