Canada/Coronavirus:Camera inferioară a parlamentului îşi suspendă activitatea o lună, nu înainte de a aproba acordul comercial cu SUA şi Mexic

Camera inferioară a parlamentului de la Ottawa a votat vineri cu o rar întâlnită unanimitate suspendarea sesiunii timp de mai bine de o lună, până pe 20 aprilie, în efortul de a limita propagarea noului coronavirus, dar nu înainte de a aproba acordul comercial cu SUA şi Mexicul, relatează AFP şi dpa."E important să menţionăm că am făcut acest lucru împreună şi că este decizia corectă", a spus preşedintele Camerei comunelor, Pablo Rodrigues, într-o conferinţă de presă comună la Ottawa cu lideri ai opoziţiei, referindu-se la suspendarea sesiunii.El a menţionat că într-o zi obişnuită şedinţa ar fi presupus mii de strângeri de mână din partea celor 338 de legislatori, dar "acum evităm acest lucru". "Acum nu sunt vremuri normale", a adăugat politicianul canadian.Decizia parlamentarilor canadieni a venit după ce joi premierul Justin Trudeau a anunţat că se va izola ca urmare a faptului că soţia sa, revenită de la Londra, a fost testată pozitiv pentru noul coronavirus.Biroul de comunicare al premierului a asigurat că soţia acestuia, Sophie Gregoire Trudeau, are doar "simptome uşoare", iar în ce-l priveşte Justin Trudeau este "sănătos şi nu prezintă simptome" şi nu va fi testat, la recomandarea medicilor", dar va rămâne 14 zile în izolare.Noul acord comercial SUA-Mexic-Canada (USMCA sau AEUMC) urma să fie aprobat tot vineri şi de Senat, Canada fiind ultimul semnatar al tratatului care încă nu l-a ratificat. Ratificarea este considerată finalizată după semnarea sa de către guvernatoarea generală Julie Payette, reprezentanta reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit, şeful de stat al Canadei.Noul tratat comercial a fost ratificat de Mexic la 10 decembrie şi promulgat de preşedintele american Donald Trump la 29 ianuarie, cel care a şi impus renegocierea vechiului tratat de liber schimb nord-american Nafta sau Alena, încheiat în 1994 şi intens criticat de actualul lider de la Casa Albă ca fiind responsabil de pierderea de locuri de muncă în SUA prin delocalizări masive în Mexic, unde mâna de lucru este mai ieftină. Noul text modifică regulile privind comerţul auto şi digital, legislaţia mexicană a muncii, proprietatea intelectuală şi sistemele de reglementare a unor diferende destinate investitorilor.Pe de altă parte, în contextul întreruperii lucrărilor parlamentului, noul buget nu va mai fi votat până la 30 martie, cum era prevăzut, şi nu a fost anunţată o altă dată pentru acest vot.Ministrul finanţelor Bill Morneau urma să facă un anunţ "important" vineri, potrivit postului CBC. O sursă informată a declarat pentru Reuters că guvernul Trudeau are în vedere un pachet de asistenţă de mai multe miliarde de dolari destinat industriilor cele mai afectate de epidemie, inclusiv companii aeriene, şi care va permite provinciilor Canadei să adopte măsuri pentru susţinerea familiilor, angajaţilor şi angajatorilor.Canada a raportat 157 de cazuri de contaminare cu noul virus în şapte din cele zece provincii şi un singur deces. AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Toth, editor: Florin Ştefan, editor online: Simona Aruştei)

