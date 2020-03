După seara petrecută cu Victor Slav, Bianca Drăgușanu i-a transmis un mesaj obscen lui Alex Bodi

16:30

Aflată în carantină, o gravidă a născut în această după-amiază la Spitalul Judeţean din Craiova. Medicii au prelevat probe atât de la proaspăta mămică, dar şi de la bebeluş ca să le facă teste pentru coronavirus. Femeia s-a întors din Italia în urmă cu câteva zile.