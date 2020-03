Accident cu două victime în Capitală! Echipajele de salvare au intervenit de urgență

17:30

Președintele Braziliei este infectat cu coronavirus. În urmă cu câteva zile a avut o întâlnire cu Donald Trump, potrivit The Gurdian. Aceste rezultate vin la scurt timp după ce secretarul de presă al președintelui Braziliei, Fabio Wajngarten, a fost depistat pozitiv, el întorcându-se de curând dintr-o călătorie în Statele Unite ale Americii. În această călătorie, […]