Avem dovada că Alex Bodi și sexy-rusoaica s-au întâlnit la Londra, înainte de divorț

18:10

Un ofițer de la Poliția de Frontieră, din Iași, a fost diagnosticat cu noul tip de coronavirus. Bărbatul este cercetat penal pentru zădărnicirea bolilor, din cauza faptului că a ascuns în fața reprezentanților Direcției de Sănătate Publică felul în care și-a petrecut noaptea. Acesta a mințit, în primă fază, autoritățile. Răzvan este ofițer în cadrul […] The post Un bărbat din Iași, infectat cu coronavirus, a mers în trei cluburi. Tânărul ar fi interacționat cu 200 de persoane appeared first on Cancan.ro.