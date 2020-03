Discuţiile dintre Erdogan, Merkel şi Macron vor avea loc prin videoconferinţă

19:50

Între 160 şi 214 milioane de cazuri de infectare şi între 200.000 şi 1,7 milioane de morţi, acesta este cel mai rău scenariu al progresiei coronavirusului în SUA, conform unei estimări realizate de Centrele de Control şi Prevenire a Bolilor (Centers for Disease Control and Prevention -CDC) şi publicată vineri de cotidianul The New York Times, preluat de agenţia EFE.Conform acestui scenariu, epidemia ar putea dura luni la rând sau chiar mai mult de un an. Într-o asemenea situaţie, între 2,4 şi 21 de milioane de persoane ar putea necesita spitalizare în SUA, unde sunt în total circa 925.000 de paturi de spital pentru care există personal specializat, dar mai puţin de o zecime din această capacitate este pregătită pentru pacienţi aflaţi în stare critică.Gravitatea evoluţiei epidemiei poate fi însă atenuată în condiţiile în care Statele Unite au început să ia măsuri pentru a încetini transmiterea coronavirusului.Până în prezent au fost confirmate în SUA 1.678 cazuri de infectare cu coronavirus şi 41 de decese provocate de Covid-19. AGERPRES/(AS - autor: Sorin Popescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Simona Aruştei)