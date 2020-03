Un nou născut este cel mai tânăr pacient cu coronavirus

18:40

Dacă unii fug cât îi țin picioarele din calea coronavirusului și se izolează în casă, alții îl…caută! Dani Salam, fiul lui Florin Salam și iubita acestuia însărcinată au ajuns în Germania, în plin focar de Covid-19! În Germania, epidemia de coronavirus este departe de a ajunge la final, mai ales dacă ținem cont de faptul […] The post Fiul lui Florin Salam și iubita însărcinată, în pericol! Cei doi au ajuns în Germania, în plin focar de coronavirus appeared first on Cancan.ro.