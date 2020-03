Luna Nouă 2020: Cum îţi afectează personalitatea fazele lunii în funcție de zodie

19:40

Tragedie românească, în Italia! O femeie care se întorcea spre casă cu mașina a trăit drama vieții sale. Românca a văzut mașina soțului său oprită în parapeți, iar pe bărbat, fără viață, căzul cu capul pe volan. O româncă din Italia a trăit drama vieții sale! Femeia se întorcea de la serviciu atunci când, pe […] The post Descoperirea șocantă a unei românce din Italia. Femeia și-a văzut soțul mort într-un accident, când se întorcea acasă appeared first on Cancan.ro.