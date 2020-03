China a trimis doctori specialişti, infirmieri şi ajutoare medicale în ţările care au cel mai afectate de coronavirus

16:50

Ministerul Finanţelor a anunţat, vineri, că prorogă primul termen de platã a impozitului pe clãdiri, a impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, aferente acestui an, de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020. Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanţelor, decizia de prorogare a primului termen de platã a impozitelor a fost luată pentru a veni in sprijinul contribuabililor, în contextul riscului de rãspândire a epidemiei cu virusul Covid-19. De asemenea, pentru an...