Accident spectaculos în Suceava! O mașină de poliție aflată în misiune a fost făcută praf

21:20

Actrița Carmen Galin a murit, astăzi, la vârsta de 73 de ani, potrivit Antena 3. Carmen Galin s-a remarcat pe marele ecran în peste 30 de filme, dar și-a pus amprenta și în rolurile de pe scenele Teatrului Național din București, Teatrului Național din Cluj și Teatrului Mic. Cunoscută în special pentru rolul din filmul ‘Fram’, Carmen […] The post Actrița Carmen Galin a murit appeared first on Cancan.ro.