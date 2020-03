LPF liniștește cluburile din Liga 1 în privința drepturilor TV: „Nu avem nicio problemă!”

23:30

Poveste de viață cu accente dramatice în Timișoara, acolo unde Curtea de Apel a avut de judecat contestația depusă de o minoră, S.P., aflată în Penitenciarul Spital București-Rahova. La jumătatea lunii ianuarie a acestui an fusese respinsă, ca neîntemeiată, o propunere formulată de Centrul Educativ Buziaș prin care se solicita înlocuirea măsurii educative a internării […] The post O minoră a cerut să fie eliberată din arest după ce născut a doua oară! Judecătorii au decis că… appeared first on Cancan.ro.