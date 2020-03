Situaţia pe judeţe a pacienţilor cu coronavirus: care este starea lor. 6 persoane vindecate au fost externate

12:00

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, susţine că ”la ora stabilită, am sunat pe telefonul pus la dispoziţie de Comisie, am intrat, cu un cod de acces, pe linia securizată, am aşteptat pe hold până am fost deconectată”. În Parlament, unde audierile miniştrilor au avut loc online, preşedintele Comisei de Muncă din Camera Deputaţilor, Adrian Solomon (PSD), a spus că Violeta Alexandru nu a răspuns la telefon.