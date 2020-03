Alţi nouă cetăţeni români vor fi repatriaţi din Italia, cu o aeronavă a MApN

08:40

Azi intră în vigoare informarea ANM de răcire accentuată a vremii, vânt, ploi, lapoviță și ninsoare, în vigoare până luni dimineața. În Transilvania minimele vor coborî sub limita gerului. Începând de sâmbătă de la ora 18.00 până luni la ora 10.00, ANM anunță intensificări ale vântului, răcire accentuată și precipitații mixte. Vântul va avea intensificări […]