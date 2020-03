Războiul dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi continuă! După ultima postare făcută de fosta soție, afaceristul a răbufnit

09:40

Coronavirusul a creat panică în lumea întreagă. Virusul ucigaș se răspândește cu repeziciune, iar în acest context au fost instituite măsuri de prevenție. În momentul de față, România se află în al doilea scenariu. ECDC a realizat o analiză a celor patru scenarii de evoluție a COVID-19 în Europa. România este în scenariul al doilea, […]