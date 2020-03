Bianca Drăgușanu, snopită în bătaie de Alex Bodi: ”Să vedem ce spun autoritățile despre bărbăția ta”

10:10

Lucia Maria Hohan riscă să ajungă la închisoare după ce soţul i-a făcut plângere penală pentru că nu a respectat carantina impusă din cauza coronavirusului. De aproximativ două săptămâni, celebra creatoare de modă a revenit din Italia, dar nu a respectat nicio regulă. Potrivit click.ro, nu a stat în carantină şi nici nu a alertat […] The post Lucia Maria Hohan riscă să ajungă la închisoare pentru că nu a respectat carantina! Soţul i-a făcut plângere penală appeared first on Cancan.ro.