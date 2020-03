Prima reacție a lui Alex Bodi, după ce Bianca Drăgușanu a publicat o fotografie în care apare desfigurată

10:30

Inconștiența unor români atinge cote maxime. Două persoane din Arad au ieșit din izolare ca să-și facă pașaport. Organizația Mondială a Sănătății susține cănoul coronavirus are o rată de mortalitate mai mare decât tulpinile de gripă sezonieră, de 3,5 % față de 1%, iar statele dezvoltate iau măsuri serioase prin care încearcă să oprească răspândirea […] The post Inconștiența unor români atinge cote maxime. Două persoane din Arad au ieșit din izolare ca să-și facă pașaport appeared first on Cancan.ro.