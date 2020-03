Fotbal/Coronavirus: Meciul amical Germania - Italia a fost anulat

14:50

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, a anunţat sâmbătă, pe pagina sa de Facebook, că a solicitat Inspecţiei Muncii să se adapteze noii realităţi, fără să acopere vreun abuz, să urmărească sesizările angajaţilor şi, dacă se impune, doar acolo să desfăşoare controale."În condiţiile de faţă, este necesar ca atât sistemul public cât şi cel privat să se adapteze şi să dea posibilitatea practicării noilor forme de muncă. Soluţia nu este închiderea firmelor, întreruperea bruscă a contractelor de muncă şi lăsarea oamenilor fără banii necesari ca să trăiască. I-am cerut Inspecţiei Muncii să se adapteze şi ea noii realităţi, fără să acopere vreun abuz. Să urmărească sesizările angajaţilor depuse la ITM şi, dacă se impune, doar acolo să desfăşoare controale în această perioadă. Nu pot exclude să apară şi probleme reale care reclamă intervenţia Inspecţiei Muncii şi este datoria acestei instituţii să verifice dacă se respectă drepturile angajaţilor. Dacă sunt sesizări ale angajaţilor care reclamă posibile încălcări ale legii de acum 2-3 luni, fără nicio legătură cu epidemia de coronavirus, nu se pot ignora. Mesajul meu a fost foarte clar pentru cei care fac control: lăsaţi oamenii să muncească, nu blocaţi companiile, ajutaţi-le să treacă, cât de uşor posibil, peste această perioadă. Nu faceţi exces de zel", a scris ministrul pe pagina de socializare.Aceasta a subliniat că a văzut în mediul online o campanie care vorbeşte despre abuzurile ITM şi, deşi a solicitat detalii, nu i s-au oferit."De ieri am văzut în mediul online o întreagă campanie care vorbeşte despre abuzuri ale ITM Bucureşti. Am cerut detalii de la cei care au promovat mesaje în online. Nu mi s-au oferit. Nu pot să verific ceva dacă nu ne asumăm informaţii difuzate în mediul online. Cei ce au lansat aceste mesaje fie şi-au şters postările fie au refuzat să ofere detaliile din care să rezulte abuzurile, perioada în care s-ar fi făcut etc. Fac un apel la USR Bucureşti care răspândeşte aceste ştiri să ofere date în concret sau să se oprească de la a mai genera ştiri false! Luni la prima oră am un nou raport de la Inspecţia Muncii, între timp ţin legătura cu Inspecţia pentru orice caz semnalat, a explicat ministrul.Violeta Alexandru a reiterat că în această perioadă se poate flexibiliza programul de muncă - fiecare angajator trebuie să îşi organizeze echipa în consecinţă. Se poate apela la soluţia muncii la domiciliu, în sistemul public (fiind vorba de bani publici) urmând să se verifice îndeplinirea sarcinilor/respectarea prevederilor legale, în condiţiile asumate cu angajatul."Nu toate activităţile din sistemul public se pot presta de la domiciliu. Nu toate instituţiile publice pot trimite toţi angajaţii să lucreze de la domiciliu", a semnalat şefa de la Muncă .Ea a menţionat totodată că telemunca are un regim special şi se pretează la anumite tipuri de companii, respectiv se desfăşoară în condiţii clare de asigure a suportului logistic/tehnic necesar.În ceea ce priveşte concediul de odihnă, Alexandru a afirmat că ar trebui să fie ultima opţiune, dacă se pot folosi modalităţile permise de legea actuală pentru continuarea activităţii, precum flexibilizare program, munca la domiciliu sau telemunca, şi a adăugat că, în opinia sa, concediul medical nu reprezintă o opţiune "şi cine face acest lucru înseamnă că nu are nicio înţelegere de la conducătorul unităţii în care lucrează, respectiv că abuzează de prevederile privind acordarea concediului medical, şi el şi doctorul care acordă, dintr-o dată, adeverinţă pentru intrarea în concediul medical".În ceea ce priveşte mediul privat, ministrul a precizat că angajatorul ştie cel mai bine, pentru că este primul care vrea eficienţă, în condiţiile în care la mijloc sunt banii lui, ce rezultate să aştepte de la angajatul căruia i-a permis să lucreze de la domiciliu."Pentru aceşti oameni contează rezultatul muncii nu procedurile tip pontaj pe hârtie. Sunt convinsă că şi ei sunt conştienţi că trebuie să adaptăm procedurile la realitate, astfel încât să se respecte şi minime reguli privind siguranţa/securitatea în muncă a angajaţilor (mai cu seamă în situaţii cum este cea prezentă, generată de epidemie)", a mai menţionat Violeta Alexandru pe Facebook.AGERPRES/(AS-autor: Florentina Cernat, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Ada Vîlceanu)