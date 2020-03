Live Video Online iUmor pe Antena 1 – Ediția de sâmbătă, 14 martie

12:00

Un tânăr de 27 de ani a provocat un accident pe DN1 E60, în jurul orelor 03:45, după ce s-a urcat băut la volan. Din primele verificări, se pare că tânărul care se deplasa la volanul unui autoturism pe sensul Ploiești-Brașov, într-o curbă deosebit de periculoasă spre dreapta, posibil pe fondul neadaptării vitezei la condițiile […]