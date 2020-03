Klaus Iohannis va decreta Stare de Urgență în România. Când va intra în vigoare

12:20

Oficialii Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) au venit cu precizări importante după ce mai mulţi reprezentanţi ai cluburilor din Liga I s-au arătat îngrijoraţi de pierderile financiare pe care le va avea fotbalul românesc în urma pandemiei de Coronavirus. Cum majoritatea cluburilor din prima ligă a țării supraviețuiesc doar din drepturile TV, reprezentanții cluburilor au […]